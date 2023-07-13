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Сын Игоря Верника разбил не одно сердце: взял от отца только лучшее

13 июля 2023 11:15
Сын Игоря Верника разбил не одно сердце: взял от отца только лучшее

Наследник актера вырос красавчиком.

Игорь Верник был женат трижды, но у него родился только один ребенок — сын Григорий. Первая жена актера несколько раз прерывала беременность, о чем сам Игорь впоследствии очень жалел.

Зато Григорий стал наследником отца во всех смыслах. Он унаследовал от Игоря харизму и актерский талант и уже строит свою актерскую карьеру. Похвастаться такими же яркими ролями он пока не может, но успехи Григория еще впереди — парню исполнилось только 23 года.

Среди самых заметных проектов младшего Верника выделяется «Кентавр», где Григорий снялся вместе с Юрой Борисовым. Сам Игорь восторженно отзывается о работе сына. По его словам, наследник перевоплощается на экране до неузнаваемости.

Поклонники отмечают сходство Григория с отцом. По мнению подписчиков, парень унаследовал от актера лучшие черты. Хотя сам юноша не любит говорить о родителях и старается строить собственную карьеру без оглядки на Игоря Эмильевича.

Сын Игоря Верника разбил не одно сердце: взял от отца только лучшее
Фото: Global Look Press, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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