Сын Хворостовского пошел против воли отца: последствия не заставили себя ждать

Дмитрий Хворостовский был отцом пятерых детей. Первая жена Светлана родила в 1996 году близнецов Александру и Даниила. Кроме того, музыкант удочерил девочку Машу, которую его супруга родила в прошлом браке. Их союз распался в 2001 году, но Хворостовский продолжал внимательно относиться к детям.

От второго брака с певицей Флоранс у Дмитрия подрастали дочка Нина и сын Максим. В 2015 году он узнал о смерти бывшей жены. Артист, который сам тогда уже боролся с раком, тут же взял на себя заботу о 19-летних близнецах. Саша занималась литературой, но затем решила стать художницей. А вот Даниил выбрал необычную специальность физика-ракетчика. Но вскоре после начала обучения сын заявил Хворостовскому, что намерен перевестись в другой вуз, чтобы посвятить себя музыке. Дмитрий был не в восторге от этого решения, убеждая молодого человека, что музыкантов и так немало, славы на сцене добиться сложно, а вот квалифицированных научных сотрудников — единицы.

Однако Даниил пошел против воли отца. Сейчас он играет на бас-гитаре в английской рок-группе. Судя по соцсетям, коллектив выступает по всей Европе, но концерты в основном проходят в небольших барах и клубах. И до настоящей популярности музыкантам еще очень далеко.