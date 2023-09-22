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Сын Хворостовского еще немного и станет Халком: свежее фото поражает

22 сентября 2023 07:45
Сын Хворостовского еще немного и станет Халком: свежее фото поражает

Парень в потрясающей форме.

Дмитрий Хворостовский скончался от рака головного мозга, когда его сыну Максиму было всего 14 лет. Звездный наследник живет в пригороде Лондона. Этим летом он отметил свой 20-летний юбилей.

Гены пальцем не раздавишь. Поэтому поклонники не удивлены, что юноша решил посвятить свою жизнь музыке. Он играет на гитаре, пишет песни, пробует себя в качестве диджея.

В социальных сетях парень появляется редко, но метко. На днях он опубликовал новые снимки, и интернет-пользователи испытали неподдельный шок, увидев, что подросток давно превратился в красавчика.

Сын музыканта засветил в кадре свои мускулы внушительных размеров. Кажется, совсем немного, и он станет настоящим Халком. Эффектного мачо тут же забросали комплиментами, предположив, что отец наверняка гордился бы тем, как возмужал его отпрыск.

Сын Хворостовского еще немного и станет Халком: свежее фото поражает
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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