Сын хотел выдать старушку-мать замуж, но просчитался: «Модный приговор» поставил на ее будущем крест

Пенсионерку Людмилу на шоу «Модный приговор» привел сын Иван. Несмотря на возраст, женщина мечтала выйти замуж, и не за кого-нибудь, а за молодого и привлекательного мужчину. К сожалению, ее «бабушкины» наряды раз за разом отпугивали всех кавалеров.

Переодеть Людмилу для поисков спутника жизни решился ее сын. К сожалению, вкус молодого человека оказался немногим лучше, чем у его мамы. Все комплекты, которые он подбирал для женщины, были слишком простыми и скучными. Парень забыл о такой важной детали женского гардероба, как аксессуары.

Стилисты проекта справились с поставленной задачей немногим лучше Ивана. Хотя новые образы Людмилы и были модными, выгодно подчеркнуть внешность героини они так и не смогли. Наряды не только не скрывали лишний вес женщины, но и подчеркивали его.

В новой одежде Людмила все еще была похожа на бабушку, пусть и более стильную.