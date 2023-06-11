Сын Гусева и Феофилактовой оказался в центре жарких споров: увидите фото и все поймете
Растет красавцем.
Антон Гусев и Евгения Феофилактова — одна из самых ярких пар за всю историю скандального проекта «Дом-2». В 2012 году у возлюбленных появился сын Даниэль. Но даже ради единственного наследника супруги не сохранили свой брак.
После расставания родителей мальчик остался жить с матерью. Впоследствии Гусев женился на Виктории Романец и уделял мало внимания своему ребенку. Но после развода со знойной брюнеткой взялся за ум и начал чаще общаться с Даниэлем.
Фотографии мальчика регулярно появляются в социальных сетях отца и матери. Один из его снимков вызвал жаркие споры. Интернет-пользователи отмечают, что звездный наследник растет настоящим красавцем, но не могут решить, на кого из своих родителей он больше похож.
«Папина копия», «На маму похож», «Такой же красивый, как мама», — спорят поклонники экс-супругов.