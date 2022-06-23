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Сын Губерниева проболтался: новому «Голосу» быть?

23 июня 2022 13:25
Сын Губерниева проболтался: новому «Голосу» быть?

Молодой человек намекнул на участие в шоу.

19-летний Михаил Губерниев случайно проболтался подписчикам в соцсетях об участии в новом сезоне шоу «Голос». Губерниева-младшего процитировал Telegram-канал «НеМалахов» и отметил, что молодой человек сумел пройти этап слепых прослушиваний на проект. Для выступления он выбрал зарубежную рок-композицию, продемонстрировавшую его вокальный талант.

По всей видимости, заявлять о первых успехах на шоу Михаилу было нельзя, так как вскоре он уже удалил сообщения. А в Telegram-канале он оставил загадочное послание для фолловеров.

«Есть вещи, которые я не могу разглашать», — отметил Михаил.

Таким образом Губерниев-младший запустил слухи о подготовке нового сезона шоу «Голос». Во время предыдущего, 10-го сезона проекта, скончался один из наставников, композитор и певец Александр Градский. Поклонники передачи предположили, что после его смерти продолжать телепрограмму ее создатели не будут. Однако, судя по неосторожным словам Михаила, работа над новыми выпусками уже стартовала.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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