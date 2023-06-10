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Сын главного хулигана из «Ералаша» вырос красавчиком: такого бы в Голливуд

10 июня 2023 06:15
Сын главного хулигана из «Ералаша» вырос красавчиком: такого бы в Голливуд

Совсем не похож на шпану.

Сергей Шелгунов известен как главный хулиган «Ералаша». Он снимался в киножурнале до совершеннолетия, а затем появился в трех картинах. Однако в 90-е Шелгунов оказался не у дел. Он стал кровельщиком и обзавелся семьей.

Сегодня его сыну Ярославу 23 года. Когда ему было 5-7 лет, отец предлагал ему сняться в «Ералаше». Но Ярослав без раздумий отказался. Он связал свою жизнь с музыкой и планирует построить серьезную музыкальную карьеру. Кроме того, Шелгунов-младший вырос настоящим красавцем. Юноша унаследовал черты отца, но он совсем не похож на шпану. У Ярослава выразительное лицо, длинные волосы и проникновенный взгляд. С такой внешностью он построил бы успешную карьеру в Голливуде.

Ярослав уверенно чувствует себя перед публикой, и этот навык он перенял у отца. Но также сыну досталась скромность актера. Как и Сергей, юноша не любит повышенного внимания к своей персоне. Так, Шелгунова-старшего до сих узнают на улице, но звезду «Ералаша» это совсем не радует.

Сын главного хулигана из «Ералаша» вырос красавчиком: такого бы в Голливуд
Фото: Кадр из юмористического киножурнала «Ералаш», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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