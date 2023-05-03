Сын Фроси Бурлаковой в юности был красавчиком: время его не пощадило (фото)

Екатерина Савинова, известная по роли Фроси Бурлаковой из картины «Приходите завтра...», ушла из жизни в 43 года. У нее остался сын Андрей, которого она родила от режиссера Евгения Ташкова. Наследник Савиновой пошел по стопам матери и тоже стал сниматься в кино.

Андрей Ташков начал свой творческий путь в 70-х. Актер снимался в таких известных картинах, как «Камертон», «Подросток», «Сашка». В юные годы Ташков обладал потрясающей внешностью: светлые волосы, приятные черты лица, глубокий взгляд, который ему достался от матери.

Однако с годами Андрей Евгеньевич сильно изменился. Сегодня ему 65 лет, и от его былой привлекательности ничего не осталось. Ташков облысел, а его кожа стала дряблой и морщинистой. Теперь он совсем не похож на свою миловидную и очаровательную мать.

Личная жизнь сына Екатерины Савиновой складывалась непросто. Он был три раза женат, но все эти браки быстро распадались. С 90-х годов Ташков живет с актрисой Еленой Кореневой, однако отношения у них нестабильные.