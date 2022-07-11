Сын Фриске в опасности? Безответственный поступок Шепелева разозлил россиян

Дмитрий Шепелев шокировал поклонников и рассказал, как подверг опасности своего сына Платона в походе. Соответствующей записью телеведущий поделился в своих социальных сетях.

По словам артиста, он с семьей решил отправиться в небольшое путешествие. Якобы маршрут должен был быть весьма безопасным и рассчитанным даже для любителей, однако это не оказалось правдой. Как признался Шепелев, часть пути пролегала через водопады, где необходимо было идти по мокрым доскам. И именно эта часть была весьма опасной для его сына, которому не выдали специальное снаряжение, чтобы проходить препятствия.

«Доски и камни скользкие. В первый раз такое», — рассказывает телеведущий.

Пользователи Сети не оценили рассказ Шепелева. Как отметили фанаты, телеведущий слишком безответственно подошел к безопасности своего наследника, поэтому путешествие могло закончиться трагедией. «Дмитрий, сами опасности подвергаетесь и еще сына туда тащите», — не скрывают возмущение подписчики.

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