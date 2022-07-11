Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сын Фриске в опасности? Безответственный поступок Шепелева разозлил россиян

Сын Фриске в опасности? Безответственный поступок Шепелева разозлил россиян

11 июля 2022 13:25
Сын Фриске в опасности? Безответственный поступок Шепелева разозлил россиян

Фанаты не оценили поведение знаменитости.

Дмитрий Шепелев шокировал поклонников и рассказал, как подверг опасности своего сына Платона в походе. Соответствующей записью телеведущий поделился в своих социальных сетях.

По словам артиста, он с семьей решил отправиться в небольшое путешествие. Якобы маршрут должен был быть весьма безопасным и рассчитанным даже для любителей, однако это не оказалось правдой. Как признался Шепелев, часть пути пролегала через водопады, где необходимо было идти по мокрым доскам. И именно эта часть была весьма опасной для его сына, которому не выдали специальное снаряжение, чтобы проходить препятствия.

«Доски и камни скользкие. В первый раз такое», — рассказывает телеведущий.

Пользователи Сети не оценили рассказ Шепелева. Как отметили фанаты, телеведущий слишком безответственно подошел к безопасности своего наследника, поэтому путешествие могло закончиться трагедией. «Дмитрий, сами опасности подвергаетесь и еще сына туда тащите», — не скрывают возмущение подписчики.

«Продал совесть»: с потерявшего стыд Малахова сорвали маску

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Related video