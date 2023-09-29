Сын Фриске может стать круглой сиротой: Шепелеву угрожают убийством

Семью Жанны Фриске снова сотрясают скандалы. Поводом для них стал публичный выход Дмитрия Шепелева с сыном Платоном в свет. Ранее телеведущий принципиально не выводил мальчика на подобные мероприятия.

За этот поступок звезду экрана уже осудили в Сети. Шепелев до сих пор не позволяет Платону общаться с бабушкой и дедушкой. Поэтому тот факт, что на кинопремьеру он взял с собой сына и позировал с ним перед репортерами, некоторые посчитали откровенной насмешкой над родителями Фриске.

Отец умершей певицы Владимир Копылов эмоционально отреагировал на поведение гражданского мужа дочери. По его словам, на такой поступок Шепелев пошел, чтобы привлечь к себе внимание, так как его популярность стремительно падает. Сам же Копылов предрек телеведущему серьезные проблемы и даже не исключил того варианта, что Платон останется круглой сиротой.