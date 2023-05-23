Сын-фрик Яковлевой выбрал в невесты копию матери: ахнете, увидев эту красавицу

Денис Шальных стал чуть ли не главным фриком страны из-за своей необычной внешности. Сын Елены Яковлевой сделал на своем теле и лице многочисленные татуировки, чем шокировал фанатов актрисы. Впрочем, эпатажный образ не помешал звездному наследнику крутить романы и даже жениться.

В 2017 году Шальных впервые вступил в официальный брак. Правда, длился он недолго — всего полтора года. После развода сын Яковлевой не остался в одиночестве. Вскоре он начал жить под одной крышей с новой возлюбленной по имени Светлана.

Свою избранницу Денис не раз показывал в соцсетях. Подписчики были удивлены, что он выбрал в невесты копию матери — светловолосая девушка оказалась эффектной красоткой. Однако на этот раз Шальных не пожелал официально регистрировать отношения.

Между тем поклонники пары переживают: в Сети давно не появлялось совместных снимков возлюбленных. Многие подозревают, что Денис и Светлана расстались. Комментировать свою личную жизнь наследник Яковлевой не спешит, чем только подогревает о себе всевозможные слухи.