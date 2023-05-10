Сын Фоменко и Голубкиной точно разбил не одно девичье сердце: взял от родителей лучшее

Мария Голубкина и Николай Фоменко давно развелись, но ради общих детей поддерживают дружеские отношения. В браке у звезд родилась дочь Анастасия и сын Иван.

Младший наследник экс-супругов также решил связать свою жизнь с кинематографом. Ранее он отправился в Лондон, чтобы изучать основы кинопроизводства. В дальнейшем юноша продолжил обучение в столице Германии.

Сегодня он занимается тем, что снимает короткометражки, а также читает рэп в составе музыкального коллектива под названием Fckway. В социальных сетях Фоменко-младший не слишком активен. Однако в его блоге есть немногочисленные фотографии, восхитившие интернет-пользователей.

По мнению фолловеров, Иван в свои 20 лет точно разбил не одно девичье сердце. Статный брюнет отличается довольно эффектной внешностью — кажется, он выиграл в генетическую лотерею и взял от родителей только лучшее.