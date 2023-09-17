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Сын Федора Шаляпина прославился на весь мир в 81 год: увидев, закричите от ужаса (фото)

17 сентября 2023 10:00
Сын Федора Шаляпина прославился на весь мир в 81 год: увидев, закричите от ужаса (фото)

Необычная внешность пугала поклонников знаменитости.

Федор, сын Федора Шаляпина, появился на свет в 1905 году. Мальчик первые годы жизни провел в Москве, однако в 1924 году уехал за границу и попытался стать актером.

Наследник легенды сцены старательно добивался славы и снимался во множестве фильмов. Но ни европейские, ни американские постановщики не видели артиста в главных ролях. В течение многих лет Шаляпин играл лишь второстепенных персонажей, а слава к нему пришла в 81 год.

Именно Шаляпин исполнил роль Хорхе Бургосского в картине «Имя розы».

Зрители были поражены не только талантом, но и яркой внешностью артиста. В кадре он появляется глубоким старцем с бельмами на глазах. И, как признавались поклонники, этот образ даже напугал их при просмотре.

После этого артиста начали приглашать уже на главные роли. Например, он снялся у Андрея Кончаловского и Клер Девер. А скончался артист в возрасте 86 лет в своей квартире в Риме.

Сын Федора Шаляпина прославился на весь мир в 81 год: увидев, закричите от ужаса (фото)
Фото: ,кадр из фильма "Имя розы" (1986), Russian Look/ globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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