Сын Евгения Плющенко поразил народ: больше не копия отца (видео)

Сын Евгений Плющенко и Яны Рудковской Саша потряс публику новым имиджем. Мальчик с детства носил прическу как у отца, что делало его точной копией фигуриста. Но на днях Гном Гномыч предстал в необычном виде.

Теперь у 10-летнего Саши африканские косички, изменившие его до неузнаваемости. Наследник Плющенко и Рудковской признался, что прическу ему делали три часа. По словам Саши, результатом он доволен.

Пользователи Сети бурно отреагировали на новый имидж мальчика. Вот что они написали: «Какой-нибудь мужественный образ нельзя придумать?», «Они специально что ли его уродуют?», «По нему видно, что уже достала эта камера и вынужденное позирование», «Надо же так издеваться над мальчиком», «Не идет. Лоб высокий, залысины... Лучше так, как было».

Саша занимается фигурным катанием и делает на этом поприще определенные успехи. Также он пробовал себя в качестве модели. Многие уверены, что амбиции родителей погубят ребенка, ведь Евгений и Яна не дают мальчику никакого продыха.