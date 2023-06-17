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Сын Евгения Плющенко поразил народ: больше не копия отца (видео)

17 июня 2023 18:45
Сын Евгения Плющенко поразил народ: больше не копия отца (видео)

Публика бурно отреагировала на эти изменения.

Сын Евгений Плющенко и Яны Рудковской Саша потряс публику новым имиджем. Мальчик с детства носил прическу как у отца, что делало его точной копией фигуриста. Но на днях Гном Гномыч предстал в необычном виде.

Теперь у 10-летнего Саши африканские косички, изменившие его до неузнаваемости. Наследник Плющенко и Рудковской признался, что прическу ему делали три часа. По словам Саши, результатом он доволен.

Пользователи Сети бурно отреагировали на новый имидж мальчика. Вот что они написали: «Какой-нибудь мужественный образ нельзя придумать?», «Они специально что ли его уродуют?», «По нему видно, что уже достала эта камера и вынужденное позирование», «Надо же так издеваться над мальчиком», «Не идет. Лоб высокий, залысины... Лучше так, как было».

Саша занимается фигурным катанием и делает на этом поприще определенные успехи. Также он пробовал себя в качестве модели. Многие уверены, что амбиции родителей погубят ребенка, ведь Евгений и Яна не дают мальчику никакого продыха.

Фото: Global Look Press, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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