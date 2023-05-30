Сын Евгения Миронова от сурмамы вырос копией отца: обомлеете, когда увидите

О наследнике кинозвезды узнали совсем недавно.

Евгений Миронов остается одним из самых загадочных актеров в стране. Поклонники знают все о его творчестве, взлетах и успехах, а вот личная жизнь актера остается тайной. Так, мало кто был в курсе, что у Евгения есть подрастающий сын Петр, рожденный суррогатной матерью.

Не так давно стало известно, что наследник Миронова учится в младшей школе. Актер проводит много времени с отпрыском, но старается лишний раз его не показывать.

Тем не менее в Сети изредка появляются снимки, где Евгений запечатлен вместе с сыном. По словам поклонников, Петр растет точной копией отца: светлые волосы, бледная кожа, похожие черты лица.

Фанаты актера не скрыли своей радости, когда увидели очаровательного мальчика:

«Какой у Жени сыночек, прелесть», «Сын есть. Это очень хорошо», «Какой хороший мальчик», «Сынуля на папу похож».

Другим поклонникам интересно, почему Евгений так и не женился, а решил обратиться к суррогатной матери. Кто-то предположил, что инициатором этого отцовства стала мать Миронова — женщина известна своим властным характером. Все равно правду скрытный актер не расскажет никогда.