Сын Эвелины Хромченко из гадкого утенка превратился в красавца: редкое фото

Эвелина Хромченко успела не только покорить отечественное телевидение, но и стать матерью. Единственный наследник звездной блондинки родился в ее браке с Александром Шумским. Когда Артемий был еще ребенком, многие отмечали его неказистую внешность и не верили, что он станет красавцем. Но ожидания и реальность не совпали.

Сын модного эксперта давно вырос — он окончил факультет естественных наук и трудится по специальности. Артемий не стремится к публичности и оберегает личную жизнь от посторонних. Поскольку наследник Хромченко не любит светские тусовки, узнать, как он выглядит, можно лишь по тем редким кадрам, которыми в Сети делится его мать.

Увидев один из таких снимков, интернет-пользователи пришли к выводу о том, что из гадкого утенка 26-летний Артемий превратился в красавца.