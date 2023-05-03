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Сын Эвелины Хромченко из гадкого утенка превратился в красавца: редкое фото

3 мая 2023 06:20
Сын Эвелины Хромченко из гадкого утенка превратился в красавца: редкое фото

Звезда экрана может гордиться наследником.

Эвелина Хромченко успела не только покорить отечественное телевидение, но и стать матерью. Единственный наследник звездной блондинки родился в ее браке с Александром Шумским. Когда Артемий был еще ребенком, многие отмечали его неказистую внешность и не верили, что он станет красавцем. Но ожидания и реальность не совпали.

Сын модного эксперта давно вырос — он окончил факультет естественных наук и трудится по специальности. Артемий не стремится к публичности и оберегает личную жизнь от посторонних. Поскольку наследник Хромченко не любит светские тусовки, узнать, как он выглядит, можно лишь по тем редким кадрам, которыми в Сети делится его мать.

Сын Эвелины Хромченко из гадкого утенка превратился в красавца: редкое фото

Увидев один из таких снимков, интернет-пользователи пришли к выводу о том, что из гадкого утенка 26-летний Артемий превратился в красавца.

«Замечательный сын», «Так похорошел», «Сейчас возмужал, стал мужчиной — красавчик», — пишут восторженные поклонники стилиста.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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