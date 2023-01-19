Сын Джоли скрывал, кем работает под вымышленным именем, но правда вышла наружу

Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Пакс Тьен старается не пользоваться известностью своих родителей. Молодой человек, как недавно выяснили журналисты, пытается построить карьеру самостоятельно и специально для этого даже взял псевдоним Embtto.

По данным СМИ, Пакс известен как художник-абстракционист. Его работы пользуются большой популярностью у критиков, но до последнего времени мир искусства не догадывался, кто именно скрывается за именем художника.

Недавно же, накануне выставки в Тель-Авиве, американским журналистам удалось раскрыть тайну личности звезды арт-рынка. Как отмечают эксперты, это сделает его работы еще популярнее, ведь многие фанаты знаменитой семьи уже мечтают увидеть творения 19-летнего художника. При этом ни фотографии работ, ни их стоимость пока не разглашаются.