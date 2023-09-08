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Сын Дубцовой не пошел по стопам матери: с его кукольной внешностью мог легко преуспеть

8 сентября 2023 09:00
Сын Дубцовой не пошел по стопам матери: с его кукольной внешностью мог легко преуспеть

Привлекательного юношу не прельщает шоу-бизнес.

Большинство отпрысков звездных семей стараются закрепиться там, где уже преуспели их богатые и знаменитые родители. Однако некоторые чада отказываются становиться певцами или актерами, предпочитая более серьезные профессии. Такой выбор сделал и Артем Черницын, единственный сын Ирины Дубцовой.

Наследник победительницы «Фабрики звезд-4» поступил в престижный вуз. Счастливая мама поделилась на личной странице кадрами с вручения студенческих билетов. Артем выбрал факультет управления и политики. Поклонники исполнительницы пришли в восторг из-за того, как возмужал и похорошел ее сын.

«Ничего себе, какой красавчик вымахал», «Красивый парень. Пусть все сложится, как задумано», «Удачи Артему! Брутальный парень!», «Тема прямо мужчина! Красавец!», «Красавчик и гордость матери!» — прокомментировали снимки восторженные пользователи соцсетей.

Сын Дубцовой не пошел по стопам матери: с его кукольной внешностью мог легко преуспеть
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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