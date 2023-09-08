Сын Дубцовой не пошел по стопам матери: с его кукольной внешностью мог легко преуспеть

Большинство отпрысков звездных семей стараются закрепиться там, где уже преуспели их богатые и знаменитые родители. Однако некоторые чада отказываются становиться певцами или актерами, предпочитая более серьезные профессии. Такой выбор сделал и Артем Черницын, единственный сын Ирины Дубцовой.

Наследник победительницы «Фабрики звезд-4» поступил в престижный вуз. Счастливая мама поделилась на личной странице кадрами с вручения студенческих билетов. Артем выбрал факультет управления и политики. Поклонники исполнительницы пришли в восторг из-за того, как возмужал и похорошел ее сын.