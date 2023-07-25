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Сын Дэвида Бекхэма точно не приемный? Фанаты увидели то, что не должны

25 июля 2023 14:30
Сын Дэвида Бекхэма точно не приемный? Фанаты увидели то, что не должны

Родительские гены обошли его стороной.

Бруклин, сын Дэвида и Виктории Бекхэм, всегда слыл белой вороной. С юных лет звездный наследник игнорировал семейные традиции, не присоединялся к совместным праздникам и выездам за город. Уже тогда его отчужденность вызывала опасения у близких.

Окончательный раскол в семействе Бекхэм произошел после женитьбы Бруклина на Николе Пельтц. Юноша совсем отбился от родительских рук и зажил без оглядки на чье-либо мнение. Однако свобода и вседозволенность не пошли Бруклину на пользу.

Из-за своего внешнего вида Бекхэм-младший стал объектом насмешек. 24-летний Бруклин совсем перестал за собой следить и «раздался» до необъятных размеров. Его фото с отдыха, заснятые папарацци, уже разлетелись по Сети и вызвали ажиотаж. Отпрыск футболиста и певицы выглядит старше отца, который остается в превосходной форме.

Сын Дэвида Бекхэма точно не приемный? Фанаты увидели то, что не должны

«От Бекхэма тут только фамилия», «От такого красавчика-отца этот несуразненький сынок получился», «У четы Бекхэм все дети на удивление не очень симпатичные. Хотя при таких родителях это странно», «От Дэвида где-то 5%. Может, он приемный?» — недоумевают пользователи Сети при виде раздобревшего Бруклина.

Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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