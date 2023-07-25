Сын Дэвида Бекхэма точно не приемный? Фанаты увидели то, что не должны

Бруклин, сын Дэвида и Виктории Бекхэм, всегда слыл белой вороной. С юных лет звездный наследник игнорировал семейные традиции, не присоединялся к совместным праздникам и выездам за город. Уже тогда его отчужденность вызывала опасения у близких.

Окончательный раскол в семействе Бекхэм произошел после женитьбы Бруклина на Николе Пельтц. Юноша совсем отбился от родительских рук и зажил без оглядки на чье-либо мнение. Однако свобода и вседозволенность не пошли Бруклину на пользу.

Из-за своего внешнего вида Бекхэм-младший стал объектом насмешек. 24-летний Бруклин совсем перестал за собой следить и «раздался» до необъятных размеров. Его фото с отдыха, заснятые папарацци, уже разлетелись по Сети и вызвали ажиотаж. Отпрыск футболиста и певицы выглядит старше отца, который остается в превосходной форме.