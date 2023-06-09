Сын Боярской растет копией известного актера: это не Максим Матвеев

Актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев воспитывают двоих сыновей. Старшему Андрею не так давно исполнилось 11 лет. Поклонники звездной четы не перестают удивляться сходству мальчика с известным актером — и речь вовсе не о Матвееве.

Когда Андрею было 5 лет, общественность заговорила, что он растет точной копией Андрея Чадова. С годами это сходство только усиливается. У Матвеева-младшего такой же разрез глаз, похожие черты и овал лица. Непонятно, как это возможно.

Андрей Чадов известен по картинам «Живой», «Курсанты», «Игра на выживание» и по другим работам. Он является старшим братом Алексея Чадова, который стал более известным и востребованным актером.

Дочь советского д’Артаньяна замужем за Матвеевым уже 13 лет. Вместе с супругом она снялась в экранизации «Анна Каренина. История Вронского». Актеры сыграли главных героев.

Супруги нечасто показывают публике своих детей. Возможно, чтобы избежать повышенного внимания к их персонам и негативных комментариев.