Сын Боярской не похож ни на актрису, ни на легендарного деда: только взгляните на это фото

Елизавета Боярская не только успешная актриса, но и счастливая мать двоих сыновей — Андрея и Григория. Артистка крайне редко показывает наследников широкой общественности, но каждое их фото или видео производит фурор.

Гораздо чаще в микроблоге знаменитости в социальных сетях появляется ее первенец. Андрею уже 11 лет — он стал совсем взрослым. Глядя на его фотографии, интернет-пользователи отмечают, что звездный наследник не похож ни на свою знаменитую мать, ни на легендарного деда Михаила Боярского.

Многие считают, что Андрей растет полной копией своего отца Максима Матвеева. К слову, мальчик уже успел пойти по его стопам и попробовать свои силы в актерской профессии. Сын знаменитостей озвучил кота Шурупа в мультфильме «Три кота». Поклонники звездного семейства уверены, что в будущем наследник Боярской непременно покорит отечественный кинематограф.