Сын Бориса Смолкина не может вернуться в Россию: причина вызовет оторопь

Фигурист Глеб Смолкин, сын знаменитого актера Бориса Смолкина, посетовал на серьезные проблемы. Он и его партнерша по льду Диана Дэвис не смогли приехать на Гран-при России, хотя планировали там выступить с новой программой.

Дело в том, что 23-летний Глеб уже давно тренируется в Штатах. Но каждое возвращение на родину сопровождается какими-то злоключениями. На этот раз его постоянно задерживали на границе, и Смолкину приходилось по шесть часов проводить на собеседованиях. А в это время Диана ждала его и «сидела» на чемоданах.

Смолкин считает себя невезучим, ведь его лицо вызывает на границе немало подозрений. Фигуриста не пропускают по весьма веской причине — его род деятельности связан с частыми переездами. Поэтому он подал документы на грин-карту и ждет ее получения, прежде чем вернуться на родину. Об этом спортсмен рассказал в подкасте «Ход коньком ».

Глеб Смолкин катается в паре с Дианой Дэвис, дочерью тренера Этери Тутберидзе, четыре года. Пара выступает на взрослом уровне с сезона 2021-2022. На Олимпиаде-2022 Дэвис и Смолкин заняли 14-е место.