Сын Бекхэма обзавелся новой татуировкой в честь жены: зрелище не для слабонервных (фото)

Скандальный сын четы Бекхэмов Бруклин снова стал объектом для насмешек. Все дело в его пристрастии к наколкам, которое становится патологией.

Последнее тату Бруклина произвело настоящий фурор. Отпрыск Дэвида наколол на плече портрет своей обожаемой супруги Николы Пельтц. Вот только результат получился, мягко говоря, не очень.

Интернет-пользователи тут же обрушились с критикой и сказали, что Бруклин обратился к криворукому мастеру. Татуировка получилась плоской и лишенной объема, а сам рисунок похож на детский. Многие уверены, что Никола может развестись с мужем, который так опошлил ее образ.

Пользователи Сети не перестают потешаться над Бруклином: «Это настолько плохо, что смешно до колик», «Жду новостей о разводе», «Он что, отрежет себе руку, если они расстанутся?», «Бред какой-то — набивать портрет своей возлюбленной, да еще и такой позорный».

Бруклин уже полгода не общается со своими родителями. Причиной их разлада стала Никола, отстранившая Викторию от подготовки к свадьбе и забраковавшая платье, которое предложило ателье Бекхэм. Многие говорят, что Бруклин одержим своей женой, а последнее тату лишь подтверждает эти слова.