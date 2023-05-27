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Киноафиша Статьи Сын Алисы Гребенщиковой, которого звезде приходится тянуть самой, уже совсем большой (фото)

Сын Алисы Гребенщиковой, которого звезде приходится тянуть самой, уже совсем большой (фото)

27 мая 2023 17:15
Сын Алисы Гребенщиковой, которого звезде приходится тянуть самой, уже совсем большой (фото)

Актриса прятала настоящий «бриллиант».

Алису Гребенщикову долгое время прочно связывали с Ильей Авербухом. Фанаты были уверены: отец единственного сына актрисы — это прославленный фигурист. Гребенщикова годами пыталась отмыться от грязных сплетен, а затем просто прекратила пресекать домыслы. Именно в тот момент все обсуждения по поводу отцовства сошли на нет.

Знаменитость ведет весьма непубличный образ жизни, а ее соцсети больше похожи на семейный блог, а не на идеальную платформу по выкачке из потребителей денег за рекламу бесполезных товаров, чем часто грешат современные звезды.

Долгое время о жизни Гребенщиковой и Алексея не было никаких вестей. Однако актриса вышла на связь. «Рыжая бестия» опубликовала фото в компании наследника, который за время затишья изрядно «вымахал» и теперь больше похож на ее кавалера, нежели на сына.

Фанаты в соцсетях остались в восторге от внешности подросшего Алексея и не смолчали:

«Такие милые, как повезло вам друг с другом!», «Какие вы молодцы», «Повезло нам с сыновьями, мой тоже такой».

Сын Алисы Гребенщиковой, которого звезде приходится тянуть самой, уже совсем большой (фото)
Фото: соцсети, Legion-Media
Ксения Куртукова
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