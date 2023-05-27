Сын Алисы Гребенщиковой, которого звезде приходится тянуть самой, уже совсем большой (фото)

Алису Гребенщикову долгое время прочно связывали с Ильей Авербухом. Фанаты были уверены: отец единственного сына актрисы — это прославленный фигурист. Гребенщикова годами пыталась отмыться от грязных сплетен, а затем просто прекратила пресекать домыслы. Именно в тот момент все обсуждения по поводу отцовства сошли на нет.

Знаменитость ведет весьма непубличный образ жизни, а ее соцсети больше похожи на семейный блог, а не на идеальную платформу по выкачке из потребителей денег за рекламу бесполезных товаров, чем часто грешат современные звезды.

Долгое время о жизни Гребенщиковой и Алексея не было никаких вестей. Однако актриса вышла на связь. «Рыжая бестия» опубликовала фото в компании наследника, который за время затишья изрядно «вымахал» и теперь больше похож на ее кавалера, нежели на сына.

Фанаты в соцсетях остались в восторге от внешности подросшего Алексея и не смолчали: