Сын 78-летнего Александра Михайлова выглядит как ровесник отца, хотя ему всего лишь 53 (фото)

В Сети горячо обсуждают совместный снимок Александра Михайлова с сыном Константином. Вокруг внешности наследника артиста разгорелись жаркие споры.

Константину 53 года, и человек он не такой известный, как его отец. Михайлов-младший хотел связать свою жизнь с кинематографом — поступил в театральный, окончил режиссерские курсы. Но мир кино не принял его с распростертыми объятиями. Звездный наследник подался на телевидение и стал ведущим.

Казалось бы, профессия обязывает Константина следить за своей внешностью. Но многие считают, что он сильно постарел и выглядит ровесником своего 78-летнего отца. «Папа лучше выглядит, чем сын», «Ужас, разве так бывает?» — возмущаются хейтеры.

Но есть и те, кто считают, что годы сделали свое дело, однако Михайлов-младший по-прежнему привлекательный мужчина.