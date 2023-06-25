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Киноафиша Статьи Сын 78-летнего Александра Михайлова выглядит как ровесник отца, хотя ему всего лишь 53 (фото)

Сын 78-летнего Александра Михайлова выглядит как ровесник отца, хотя ему всего лишь 53 (фото)

25 июня 2023 13:00
Сын 78-летнего Александра Михайлова выглядит как ровесник отца, хотя ему всего лишь 53 (фото)

Интернет-пользователи не верят своим глазам.

В Сети горячо обсуждают совместный снимок Александра Михайлова с сыном Константином. Вокруг внешности наследника артиста разгорелись жаркие споры.

Константину 53 года, и человек он не такой известный, как его отец. Михайлов-младший хотел связать свою жизнь с кинематографом — поступил в театральный, окончил режиссерские курсы. Но мир кино не принял его с распростертыми объятиями. Звездный наследник подался на телевидение и стал ведущим.

Казалось бы, профессия обязывает Константина следить за своей внешностью. Но многие считают, что он сильно постарел и выглядит ровесником своего 78-летнего отца. «Папа лучше выглядит, чем сын», «Ужас, разве так бывает?» — возмущаются хейтеры.

Но есть и те, кто считают, что годы сделали свое дело, однако Михайлов-младший по-прежнему привлекательный мужчина.

Сын 78-летнего Александра Михайлова выглядит как ровесник отца, хотя ему всего лишь 53 (фото)

«Очень хорошо выглядит. И стрижка, и парфюм, и маникюр присутствуют. Поседел только», «С сединой, но разве плохо он выглядит?», «Вечно молодых не бывает», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1985), соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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