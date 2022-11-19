Сын — настоящий красавец: вы ахнете, увидев детей и супругу скандального Дорохова

Денис Дорохов родился с дефектом – «заячьей губой», из-за которого над ним смеялись сверстники. В детстве ему сделали операцию, о которой теперь напоминает шрам над губой. Но прошли годы – Дорохов стал комиком и теперь профессионально смешит людей.

Денис Дорохов дебютировал в КВН в команде «Сборной Камызякского края», а позже стал выступать в шоу «Однажды в России».

Также Дорохов участвует в музыкально-поэтической программе «Глухие согласные» в культурном центре «Москвич».

35-летний Денис Дорохов примерный семьянин. Со своей будущей женой Эльвирой комик познакомился еще в техникуме. В 2010 году пара поженилась, а в 2012-м повелся на свет их первенец Артем, выросший настоящим красавчиком. В 2019-м году в семье родился второй сын, Богдан.