Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них

Сложно представить, но в начале нулевых артисту мало кто из коллег поверил.

Питер Джексон только разворачивал свой колоссальный проект в Новой Зеландии, а Джон Рис-Дэвис — актер, которому предстояло стать самым упрямым гномом в истории кино — уже знал, чем все закончится. Во всяком случае, он так уверенно это заявлял, что сегодня, два десятилетия спустя, его слова звучат почти мистически.

Во время премьеры картины «Властелин колец: Две крепости» в 2002-м году Рис-Дэвис перечислил три вещи, в которые верил с первых недель на съемках:

Их серия фильмов станет популярнее, чем легендарные «Звездные войны» Также фильмы трилогии станут самыми кассовыми в свои годы (угадал на 2/3) Через 20 лет все будут называть «Властелина колец» шедевром мирового кино

И, надо признать, Гимли не ошибся ни в одном пункте.

«Больше, чем “Звездные войны”»

Справедливости ради, на момент съемок «Братства кольца» эта фраза звучала почти кощунственно. «Звездные войны» были поп-культурной аномалией, а «Властелин колец» — рискованным предприятием: три фильма снимались параллельно, бюджет пугал студию, съемочная группа жила в горах и мыла уши от клещей.

Но уже в 2002-м, когда «Атака клонов» собрала в прокате 656 миллионов долларов, «Две крепости» принесла почти на 270 миллионов больше — 921 миллион. Понеслось.

Если сложить все три фильма, «Властелин колец» заработал почти 3 миллиарда долларов. У трилогии приквелов «Звездных войн» — 2,6 миллиарда. Даже с поправкой на инфляцию разница ощутима. Конечно, если считать общее влияние, империя Лукаса все равно вне конкуренции. Но на уровне одной трилогии Джексон действительно перегнал джедаев.

Да и справедливости ради, продолжение какой франшизы зрители сейчас ждут сильнее? Ответ как будто очевиден.

Пророчество о сборах тоже сбылось

Первый фильм, «Братство кольца», уступил лидерство по итогам 2001 года — пальма первенства тогда досталась «Гарри Поттеру и философскому камню». Но уже в 2002-м и 2003-м «Две крепости» и «Возвращение короля» стали самыми кассовыми картинами года. Последняя — с миллиардным результатом, триумфом на «Оскаре» и ощущением, что кино больше никогда не будет прежним.

«Через 20 лет вы скажете: это шедевр»

И вот прошло два десятка лет. «Властелин колец» не просто не забыт — он по-прежнему вызывает благоговейный трепет. Ни одна экранизация Толкина — ни «Хоббит», ни «Кольца власти» — не смогла приблизиться к уровню трилогии Джексона. Это канон, образец, эталон. Тот редкий случай, когда адаптация достойна первоисточника.

800 номинаций, 475 наград, включая 11 «Оскаров» у одного только «Возвращения короля» — и все это при не самых баснословных бюджетах. Ни одна из частей не стоила больше 100 миллионов долларов, на секундочку.

А уж о том, как умело экономили на спецэффектах (там, где это было возможно, не везде!) и говорить нечего. Модели, грим, реальная грязь и реальное страдание актеров, тянущих доспехи по вулканическому гравию.

«Есть в этом мире добро, мистер Фродо, и за него стоит сражаться», — говорил Сэм, и, кажется, Джон Рис-Дэвис знал это с самого начала.

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