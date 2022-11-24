Сыграть в «Красотке» Ричарда Гира вынудили всего три слова: что сказала Джулия Робертс

С момента премьеры фильма «Красотка» прошло уже 32 года. Но до сих пор картину с удовольствием пересматривают миллионы зрительниц по всему миру. Живая и непосредственная Джулия Робертс после выхода мелодрамы стала настоящей звездой. А ее экранный партнер Ричард Гир закрепил за собой славу секс-символа. Но немногие знают, что актер до последнего отказывался от съемок.

Когда режиссер Гарри Маршалл выслал Гиру сценарий, тот остался не в восторге от истории. Ричард решил, что персонаж Эдварда Льюиса пустой и неинтересный. Постановщик всеми силами пытался уговорить упрямого актера: сулил баснословные гонорары, предлагал изменить сюжет. Но все было напрасно. Тогда Гарри отправил к Гиру обаятельную Джулию Робертс, понадеявшись, что она сможет растопить его сердце.

Актеры проговорили весь вечер, и Ричард начал колебаться. А по возвращении домой он обнаружил записку, которую ему в карман подложила Джулия.

«Скажи „да“, пожалуйста», — было написано на бумажке.

Ее ловкий ход покорил Ричарда, и он дал согласие. Фильм стал кассовым хитом и получил множество номинаций на разные премии — от «Оскара» до «Золотого глобуса».