Сыграла школьницу в 32: какой на самом деле была юная Ирина Муравьева (фото)
Многие не помнят артистку такой.
Ирина Муравьева сыграла огромное количество ролей, но, несмотря на это, за ней закрепился определенный типаж. Пожалуй, самый яркий проект с участием знаменитости — «Карнавал», где она сыграла выпускницу школы, намеревающуюся покорить Москву. Именно в этом образе зрители особенно полюбили артистку.
При этом многие из них даже не догадываются, что 18-летнюю школьницу Муравьева сыграла, когда ей было уже 32 года. Благодаря своему таланту актриса сумела «обмануть» зрителя и правдоподобно выглядеть в кадре. При этом многим интересно узнать, какой же на самом деле артистка была в юности.
Одной из первых работ, где засветилась Муравьева, стал фильм «Чисто английское убийство» 1974 года. Актриса снялась в нем, когда ей было 25 лет. В кадре она предстала очаровательной девушкой-блондинкой, от которой невозможно оторвать глаз.