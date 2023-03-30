Сыграла школьницу в 32: какой на самом деле была юная Ирина Муравьева (фото)

Ирина Муравьева сыграла огромное количество ролей, но, несмотря на это, за ней закрепился определенный типаж. Пожалуй, самый яркий проект с участием знаменитости — «Карнавал», где она сыграла выпускницу школы, намеревающуюся покорить Москву. Именно в этом образе зрители особенно полюбили артистку.

При этом многие из них даже не догадываются, что 18-летнюю школьницу Муравьева сыграла, когда ей было уже 32 года. Благодаря своему таланту актриса сумела «обмануть» зрителя и правдоподобно выглядеть в кадре. При этом многим интересно узнать, какой же на самом деле артистка была в юности.

Одной из первых работ, где засветилась Муравьева, стал фильм «Чисто английское убийство» 1974 года. Актриса снялась в нем, когда ей было 25 лет. В кадре она предстала очаровательной девушкой-блондинкой, от которой невозможно оторвать глаз.