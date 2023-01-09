Сыграл у Гайдая, но никто не заметил: что стало с Мулей, который нервировал Раневскую

Петр Репнин прославился на весь СССР как король эпизодических ролей. Артист был мастером перевоплощений, поэтому каждое его появление на экране не оставалось без внимания зрителей. Поклонники были в восторге от его Мули в комедии «Подкидыш» или Налимова в ленте «На подмостках сцены», однако со временем он начал все реже и реже появляться на экране.

Дело в том, что после Великой Отечественной войны скончалась супруга актера. Оставшись отцом-одиночкой, Репнин посвящал все свое время воспитанию дочери Оли и регулярно отказывался от предложений режиссеров. На экране артист появлялся лишь в редких случаях. Например, именно он исполнил роль заведующего в психбольнице в комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», однако далеко не все зрители узнали некогда популярного актера в этой роли.

Последний же фильм с участием артиста вышел в 1970 году. В то время Репнин жил совсем один, так как его дочь вышла замуж и переехала с супругом в новый дом. Одиночество очень тяжело сказывалось на артисте, который угасал без общения. В итоге летом 1970 года он скончался в своей же квартире.