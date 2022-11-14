Сыграл три свадьбы будучи женатым: что скрывал Василий Шукшин много лет

Свою первую любовь Василий Шукшин встретил еще в молодости. До поступления в ВУЗ он начал встречаться с односельчанкой Марией Шумской. Влюбленные планировали жить долго и счастливо и расписались при первой возможности, однако практически сразу расстались.

Поводом для разрыва стали карьерные амбиции Шукшина. Дело в том, что Мария не хотела переезжать вместе с ним в Москву, где он стал студентом ВГИКа. Она мечтала и дальше жить на Алтае и не сомневалась, что в столице ее не ждет ничего хорошего.

Поэтому будущая звезда экрана оставил молодую жену и один поехал покорять Москву. Впоследствии он не раз просил развода у Шумской, но та неизменно отказывала. Девушка считала, что со временем сможет претендовать на творческое наследие артиста и его имущество. Однако Шукшин не собирался оставлять ситуацию без решения. Однажды он просто потерял паспорт, а во время изготовления нового забыл упомянуть, что является женатым.

После этого, как пишет «Экспресс газета », он еще три раза становился мужем. Шумская же так и не встретила свою вторую половинку и прожила остаток жизни в одиночестве.