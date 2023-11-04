Сыграл три свадьбы, будучи официально женатым: главный ловелас советского кино

Василия Шукшина при всем желании сложно назвать отличным семьянином и примером для подражания. Со своими возлюбленными актер никогда не был до конца честен. Более того, ухитрился трижды жениться, будучи при этом уже женатым. И вот как он «обстряпал» нечистое дельце.

Со своей первой женой Шукшин познакомился, когда был еще очень молодым. Избранницей оказалась односельчанка Мария Шумская. По доброй традиции молодожены собирались прожить душа в душу всю жизнь, но брак просуществовал пару месяцев.

Актер и начинающий режиссер имел весьма серьезные амбиции в плане карьеры, и этого, кстати, от жены не скрывал. Сразу после похода в ЗАГС он стал уговаривать Шумскую переехать в столицу, чтобы получить достойное образование. Супруга же интересов не разделяла и переезжать наотрез отказалась. Закономерно, что Шукшин уехал один.

Но благородные чаяния у него еще оставались. Артист надеялся, что сумеет со временем уговорить жену, когда та увидит, что он удачно закрепился в Москве. Но получал отказ за отказом. Тогда Шукшин потребовал у Шумской развод. Но девушка разводиться не захотела. Она была уверена, что сможет претендовать на материальные блага и вершины, которых достигнет ее покинувший Алтай муж.

Такого безобразия Василий Макарович терпеть не стал. Он придумал вопиющую хитрость. Избавился от старого паспорта, но, когда делал новый, про меркантильную жену промолчал. Так, будучи женатым, он еще трижды смог вступить в брак. Шумская, кстати, свою вторую половину после Шукшина не встретила и закат жизни встречала в гордом одиночестве.