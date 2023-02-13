Сыграл Шатунова и вживил бороду: куда пропал Алексей из картины «Чернобыль: Зона отчуждения»

Отечественный кинематограф знает немало примеров, когда подающие большие надежды актеры пропадают с радаров. Одним из таких стал Сергей Романович, на счету которого немало успешных проектов.

Например, именно этот артист в 16 лет сыграл Юру Шатунова в фильме «Ласковый май». Также он засветился в роли Алексея Горелова в сериале «Чернобыль: Зона отчуждения». Казалось, карьера звезды экрана идет в гору. Несмотря на свой феноменальный успех в кино, Романович принял твердое решение покинуть съемочную площадку. Выяснилось, что актер пожелал заняться бизнесом, связанным с созданием мобильных приложений.

Кроме того, ранее звезда экрана принял ислам и, чтобы выглядеть как истинный мусульманин, перенес операцию по пересадке бороды. Также известно, что Романович женился. Избранницей актера стала мусульманка, но этот брак просуществовал недолго.