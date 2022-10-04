Сыграл одного персонажа 11 раз: вы точно не знали этого о Георгии Вицине

Дебют Георгия Вицина в кино состоялся в далеком 1945 году. Всего он появился более чем в 120 фильмах. Актер одинаково талантливо мог играть и в драмах, и в комедиях. А образ нерешительного и робкого Труса продемонстрировал его юмористические данные и принес ему широкую известность в СССР.

Но не все поклонники актера догадываются, что куда чаще, чем участника комического трио, он играл совсем другого персонажа. Автор Дзен-канала «Синема — графия» подсчитал, что около 11 зайцев «говорят» в советских мультфильмах голосом Вицина. Он занимался озвучкой «ушастых» в лентах «Чуффык», «Дед Мороз и Серый волк», «Мешок яблок», «Зеркальце» и многих других. В Сети даже подчеркнули, что зайцы Вицина похожи на героев, которых он обычно играл в кино.

«Заяц как раз обычно нерешительный, слабенький, пугливый, часто добрый», — отметил блогер.

Надо отметить, что в мультфильмах — а их он озвучил более 100 — Вицину доставались не только зайцы. Актер также подарил свои интонации братцу Февралю в «12 месяцах», Джузеппе в «Приключениях Буратино» и домовенку Кузе.