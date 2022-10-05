Сыграл «бывшую» женщину: об этом провале Алексея Серебрякова мало кто знал

Фильмография Алексея Серебрякова насчитывает более 160 работ. Сниматься он начал еще в 80-е годы, но большая часть из первых ролей актера уже позабылась его поклонниками. Это относится и к фильму 1994 года «Серп и молот», где Алексей примерил на себя необычный образ.

Сюжет картины посвящен альтернативной реальности, в которой Сталин разрешал в стране эксперименты по смене пола. Таким образом, из колхозницы по имени Евдокия Кузнецова получается мужчина. Постепенно его карьера идет вперед: он становится депутатом и служит прообразом для памятника «Рабочий и колхозница». Но любовь напоминает ему о прошлой жизни.

Эту «бывшую» женщину и сыграл в ленте Серебряков. Необычный сюжет не оценили зрители, и фильм не получил должного признания. Отзывы в Сети до сих пор разнятся: пока одни называют картину гениальным решением режиссера, другие жалеют о просмотре.