Сыграл 15 свадеб: вот кто в СССР был самым противоречивым героем-любовником

Трудно найти супругов, которые хотя бы один раз не порывались разойтись. Некоторые даже осуществляют задуманное, а потом жалеют и возвращаются обратно. У Владимира Новикова вместо тихой семейной жизни дома творились бразильские страсти. Странно, что историю любви актера до сих пор не экранизировали.

Будущую супругу Елену мужчина встретил в 1983 году. Вскоре пара сыграла свадьбу, но счастье молодых длилось недолго. Красивая сказка закончилась разводом. На этом в истории можно было поставить точку, если бы пара не решила вновь пожениться. Этот замкнутый круг повторялся снова и снова.

Они женились 15 раз, а 14 — разводились. В ЗАГСе эту странную семью знали все: в их паспортах уже не было места для штампов. 25 лет длилась эпопея с бесконечными расставаниями и воссоединениями, пока чета не решила обвенчаться. Увы, в этот момент сюжет подошел к концу: спустя год после таинства Елена неожиданно скончалась от инсульта.