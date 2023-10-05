Сычева и Лагашкина упекли в американскую тюрьму: вот что стряслось

Владимир Сычев и Максим Лагашкин оказались за решеткой. Актеров одели в яркую униформу для осужденных и отправили по камерам. К счастью, переживать за кумиров пока рано — они принимали участие в съемках второго сезона комедии «Бедный олигарх».

16 октября в эфир выйдет продолжение популярного сериала. По сюжету резко обедневшего олигарха Виктора Гниду и дворецкого Адама ждет заключение в зарубежной колонии. Об этом рассказали на портале «Кино-Театр».

В финале прошлого сезона главные герои смогли справиться с навалившимися проблемами и уже готовы были вылететь на родину. Или им так казалось. Но хитрый план провернуть не удалось. Местные власти перехватывают мужчин и отправляют их отбывать наказание. В новых сериях персонажам Сычева и Лагашкина придется преодолеть еще больше трудностей, в том числе и столкнуться с местными бандами.