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Сычева и Лагашкина упекли в американскую тюрьму: вот что стряслось

5 октября 2023 15:45
Сычева и Лагашкина упекли в американскую тюрьму: вот что стряслось

Россиянам пришлось надеть оранжевые комбинезоны.

Владимир Сычев и Максим Лагашкин оказались за решеткой. Актеров одели в яркую униформу для осужденных и отправили по камерам. К счастью, переживать за кумиров пока рано — они принимали участие в съемках второго сезона комедии «Бедный олигарх».

16 октября в эфир выйдет продолжение популярного сериала. По сюжету резко обедневшего олигарха Виктора Гниду и дворецкого Адама ждет заключение в зарубежной колонии. Об этом рассказали на портале «Кино-Театр».

В финале прошлого сезона главные герои смогли справиться с навалившимися проблемами и уже готовы были вылететь на родину. Или им так казалось. Но хитрый план провернуть не удалось. Местные власти перехватывают мужчин и отправляют их отбывать наказание. В новых сериях персонажам Сычева и Лагашкина придется преодолеть еще больше трудностей, в том числе и столкнуться с местными бандами.

Фото: Legion-Media, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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