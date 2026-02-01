Оповещения от Киноафиши
Такого сюжета давненько не встречала: почему я уже добавила «Госзащиту» в список обязательного просмотра

Такого сюжета давненько не встречала: почему я уже добавила «Госзащиту» в список обязательного просмотра

1 февраля 2026 18:14
«Госзащита»

Премьера сериала на ТНТ состоится 9 февраля.

Сериал «Госзащита» выходит на ТНТ 9 февраля, я обратила на него внимание из-за завязки: главный герой здесь не следователь и не криминальный авторитет, а бизнесмен, который после сделки со следствием вынужден начать новую жизнь под программой защиты свидетелей.

О чем вообще сериал

В «Госзащита» Владимир Сычев играет успешного бизнесмена Романа Соколова. Его задерживают по делу о крупном мошенничестве, и он идет на сделку со следствием. В итоге партнер отправляется в СИЗО, а сам Соколов вместе с дочерью попадает под программу защиты свидетелей.

Им приходится полностью изменить жизнь: новые имена, новый город, никакого прошлого. Под видом «обычной семьи» они переезжают в Благовещенск, где за ними присматривают сотрудники полиции, изображающие примерных соседей.

Такого сюжета давненько не встречала: почему я уже добавила «Госзащиту» в список обязательного просмотра

Почему меня это зацепило

Мне интересна позиция героя. Это не мент и не бандит, а человек, который сам загнал себя в ловушку и теперь вынужден за это платить.

Он не борется за справедливость и не играет в героя, а пытается выжить и сохранить отношения с дочерью, которая категорически не принимает новую реальность.

Семейный конфликт вместо жанровых трюков

История строится вокруг отца и подростка, которых лишили привычной жизни. Постоянная ложь, чужие биографии и необходимость притворяться нормальной семьей создают напряжение без искусственных ходов.

Сычев здесь явно играет не по шаблону, а сюжет опирается на бытовые конфликты, а не только на жанр. Именно поэтому «Госзащиту» я добавила в закладки заранее — хочется посмотреть, как эта история будет развиваться дальше.

Фото: Кадр из сериала «Госзащита»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
