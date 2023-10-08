Сыч или сипуха: этот тест ответит, какая вы сова

Первые ассоциации, которые приходят на ум при слове “сова” - это “мудрость” и “ночной образ жизни”. Как известно, большинство пернатых хищников предпочитают охотиться в темное время суток, лишь некоторые виды придерживаются дневного “расписания”. Несколько лет назад китайские палеонтологи обнаружили самый древний к нагему времени скелет дневной совы. Он относится к периоду миоцена, то есть птица проживала около шести миллионов лет назад. Исследователи смогли узнать, что сова принадлежала к группе Surniini, то есть иела дневной образ жизни. Потому, ученые пришли к выводу, что изменение ночного “режима” на дневной произошло более шести миллионов лет назад. Вполне возможно, что причиной тому послужили климатические условия. Поскольку в то время климат в районе, где был обнаружен скелет, был суровым, мелкие млекопитающие покидали свои норки в теплое время суток, то есть днем. Чтобы прокормиться, совы вынуждены были адаптироваться под их режим и в результате эволюционировали. Хотите узнать, на какую сову вы похожи - на сыча, сипуху, филина или неясыть? Тогда скорее ответьте на вопросы нашего нового теста.

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