«Сядешь на 15 лет»: правда о неравном браке Друбич и Соловьева всплыла спустя годы

Сергей Соловьев прославился не только своим творчеством, но и личной жизнью. В возрасте 30 лет он познакомился с несовершеннолетней Татьяной Друбич, а впоследствии стал ее мужем. Их связь шокировала не только коллег, но и многочисленных фанатов. А не так давно стало известно, как к союзу относилась сама Друбич.

Как оказалось, артистка активно подшучивала над режиссером, который стал ее мужем. И она никогда не стеснялась даже намекать на тюрьму, ведь знала, что постановщик нарушил закон, когда начал с ней встречаться.

«После свадьбы она говорила: „Я такое могу рассказать в суде, что ты сразу сядешь на 15 лет, понятно?“», — вспоминал Соловьев в интервью для программы «Легенда» на YouTube-канале RTVI.

Однако Друбич все же ограничилась только угрозами. Долгие годы они прожили в браке и даже после развода продолжали сохранять теплые отношения.