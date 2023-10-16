Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Сядешь на 15 лет»: правда о неравном браке Друбич и Соловьева всплыла спустя годы

«Сядешь на 15 лет»: правда о неравном браке Друбич и Соловьева всплыла спустя годы

16 октября 2023 20:30
«Сядешь на 15 лет»: правда о неравном браке Друбич и Соловьева всплыла спустя годы

Режиссер был на 16 лет старше своей избранницы.

Сергей Соловьев прославился не только своим творчеством, но и личной жизнью. В возрасте 30 лет он познакомился с несовершеннолетней Татьяной Друбич, а впоследствии стал ее мужем. Их связь шокировала не только коллег, но и многочисленных фанатов. А не так давно стало известно, как к союзу относилась сама Друбич.

Как оказалось, артистка активно подшучивала над режиссером, который стал ее мужем. И она никогда не стеснялась даже намекать на тюрьму, ведь знала, что постановщик нарушил закон, когда начал с ней встречаться.

«После свадьбы она говорила: „Я такое могу рассказать в суде, что ты сразу сядешь на 15 лет, понятно?“», — вспоминал Соловьев в интервью для программы «Легенда» на YouTube-канале RTVI.

Однако Друбич все же ограничилась только угрозами. Долгие годы они прожили в браке и даже после развода продолжали сохранять теплые отношения.

Фото: legion-media.ru
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше