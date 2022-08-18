Сябитова высказала все, что думает о муже дочери: такого от нее не ожидал никто

Телеведущая увидела, как зять относится к ее внучке.

Роза Сябитова сделала важное открытие о своем зяте Максиме Шевченко. Дочь телеведущей Ксения впервые стала мамой. После этого семейство поселилось на даче знаменитости, а потому она получила возможность наблюдать за тем, как новоявленный отец относится к своему ребенку.

Увиденное поразило Сябитову. Впоследствии в своем Telegram-канале она высказала все, что думает о муже дочери. Главная телесваха страны с удивлением обнаружила, что Шевченко не отлынивает от своих родительских обязанностей и, напротив, охотно ухаживает за малышкой.

Это натолкнуло звезду на определенные выводы. Сябитова заметила, что появилось новое поколение отцов, которое искренне интересуется жизнью своих наследников.