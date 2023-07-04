Сябитова раскрыла глаза женщинам «в поиске»: где найти идеального мужчину

Недавно Первый канал объявил о скором возвращении в эфир любимого зрителями шоу «Давай поженимся!». По этому поводу Роза Сябитова сделала важное заявление.

Телеведущая сообщила, что после ухода популярного сервиса для знакомств из России многие сейчас находятся в поиске нового способа найти себе вторую половинку. Однако сама Сябитова в такие способы знакомства не верит.

По мнению известной телесвахи, сайты или приложения для поиска отношений не работают так, как было задумано. Она считает, что в интернете орудует слишком много мошенников, на уловки которых может попасться одинокая женщина.

Сябитова уверена, что нужно искать спутника со сходными интересами. Если вы увлекаетесь путешествиями, ищите себе пару в группах для путешественников, если вы любите музыку — ищите среди музыкантов. А сайты знакомств сегодня используют только для заработка денег. Связываться с ними телеведущая не рекомендует.