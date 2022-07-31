Сябитова о Пугачевой: «Императрица может делать все, что угодно»

Роза Сябитова четко разделяет, на кого можно равняться обычным людям, а на кого — нет. К числу таких персон она отнесла Аллу Пугачеву, которую сравнила с небожительницей. По отношению к ней, уверена сваха, ни критика, ни сравнения просто не уместны.

«Алла Борисовна — это императрица, и может делать все что угодно», — заявила Роза.

Говоря о Примадонне, Сябитова подразумевала ее большое количество браков и детей, рожденных от суррогатной матери. Сваха объяснила, что примерять на себя пример певицы чревато: рядовых россиянок за подобное растопчет общественность.

Именно поэтому сама 60-летняя ведущая «Давай поженимся!» в разговоре с журналистами отмахивается от идеи повторного брака. Поддерживать интимные отношения с мужчинами, по ее словам, можно и без штампа в паспорте, а родить уже не получится.