Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сябитова о Пугачевой: «Императрица может делать все, что угодно»

Сябитова о Пугачевой: «Императрица может делать все, что угодно»

31 июля 2022 14:49
Сябитова о Пугачевой: «Императрица может делать все, что угодно»

Сваха предостерегла от претензий в адрес Примадонны.

Роза Сябитова четко разделяет, на кого можно равняться обычным людям, а на кого — нет. К числу таких персон она отнесла Аллу Пугачеву, которую сравнила с небожительницей. По отношению к ней, уверена сваха, ни критика, ни сравнения просто не уместны.

«Алла Борисовна — это императрица, и может делать все что угодно», — заявила Роза.

Говоря о Примадонне, Сябитова подразумевала ее большое количество браков и детей, рожденных от суррогатной матери. Сваха объяснила, что примерять на себя пример певицы чревато: рядовых россиянок за подобное растопчет общественность.

Именно поэтому сама 60-летняя ведущая «Давай поженимся!» в разговоре с журналистами отмахивается от идеи повторного брака. Поддерживать интимные отношения с мужчинами, по ее словам, можно и без штампа в паспорте, а родить уже не получится.

«Кроме этого в моем возрасте мы обязаны жить с оглядкой на своих детей. Им не должно быть за маму стыдно», — отметила Сябитова в беседе с корреспондентом Otzvezd.ru.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Белая полоса везения начнется в августе у этих 4 знаков Зодиака Белая полоса везения начнется в августе у этих 4 знаков Зодиака Читать далее 1 августа 2022
Назван самый нудный фильм СССР: россияне боятся его критиковать Назван самый нудный фильм СССР: россияне боятся его критиковать Читать далее 31 июля 2022
Королеву вынудили публично оправдаться за отъезд в США Королеву вынудили публично оправдаться за отъезд в США Читать далее 1 августа 2022
Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле Без макияжа и парика: вот как Аллегрова выглядит на самом деле Читать далее 31 июля 2022
Фанаты бьют тревогу: пропал муж больной раком Заворотнюк Фанаты бьют тревогу: пропал муж больной раком Заворотнюк Читать далее 1 августа 2022
Дети умоляют Лободу вернуться в Россию, но певица сожгла все мосты Дети умоляют Лободу вернуться в Россию, но певица сожгла все мосты Читать далее 1 августа 2022
Этот тест на цвета точно угадает ваш возраст Этот тест на цвета точно угадает ваш возраст Читать далее 1 августа 2022
Не только "Великолепный век": 5 лучших турецких исторических сериалов Не только Читать далее 31 июля 2022
Только 1% людей может пройти этот тест на зрительную память Только 1% людей может пройти этот тест на зрительную память Читать далее 31 июля 2022
Не только замок в Грязи: вскрылась правда о богатствах Пугачевой Не только замок в Грязи: вскрылась правда о богатствах Пугачевой Читать далее 31 июля 2022
Related video