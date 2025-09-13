​​Свыше 200 млн просмотров: не знаете, что посмотреть в кино — как насчет боевика с «голосом» Джину из «Кейпоп-охотниц»?

Выбрать, что посмотреть на выходных — задача всегда не из легких. Чтобы вы не тратили время на долгие поиски, мы к вам с рекомендацией одной крутой новинки — корейского фэнтези-боевика «Всеведущий читатель».

В основе — феноменальная новелла

Фильм снят по мотивам культовой корейской веб-новеллы «Точка зрения всеведущего читателя», которая собрала свыше 200 миллионов просмотров по всему миру.

Для поклонников жанра это произведение давно стало классикой. А издательство «O2 Young adult книги» анонсировало официальный русскоязычный релиз бумажной версии, запланированный на ноябрь 2025 года.

Перенос столь масштабной и сложной истории на большой экран был смелым шагом.

История единственного читателя

Главный герой Ким Док-Ча с виду — самый обычный офисный сотрудник, чья жизнь состоит из рутины и скучных обязанностей. Его главное увлечение — чтение онлайн-романа о конце света, причём он единственный, кто дошёл до его финала.

И как только мужчина дочитывает книгу, сюжет неожиданно становится реальностью. Станции метро превращаются в руины, город охватывает хаос, а улицы заполняют монстры.

Только Док-Ча, обладающий полным знанием сюжета, понимает правила нового мира. Его цель — не просто выжить, но и изменить ход событий, чтобы дать человечеству второй шанс.

Узнаваемые лица в касте

Картина во многом держится на сильном актёрском составе. Ан Хе-Соп, известный по сериалам «Деловое предложение» и «Учитель Ким, доктор Романтик», а также подаривший свой голос демону Джину в мульте «Кейпоп-охотницы на демонов», воплотил на экране образ главного героя.

Ли Мин-Хо, один из самых популярных корейских актёров и главная звезда проекта, играет Ю Джонхёка — то союзника, то антагониста Док-Ча. Их экранный дуэт олицетворяет конфликт двух мировоззрений: циничного героя действия и проницательного «читателя», знающего все повороты сюжета.

Женские персонажи в исполнении Чхэ Су-Бин, Наны и Джису (BLACKPINK) добавляют повествованию эмоциональную глубину. Их героини — не просто спутницы главных героев, а самостоятельные личности с собственными целями и историями.

Отдельное удовольствие — визуал

Режиссёр Ким Бен-У искусно сталкивает повседневность с катастрофой. Начальные кадры выдержаны в стиле реалистичной драмы, но вскоре экран взрывается зрелищными CGI-эффектами. Некоторые моменты даже перекликаются с эстетикой японского фильма «Страшная воля богов» (2014).

А еще можно похвалить работу с цветом: серо-синяя палитра обыденности постепенно сменяется насыщенными огненными и золотыми тонами апокалипсиса. Некое визуальное обозначение перехода из мира книги в новую пугающую реальность.

​​

Что говорят зрители

Те, кто уже успели посмотреть новинку, остались вполне довольны, судя по отзывам:

«Посмотрела фильм на предпремьерном показе! Ну очень хотелось поскорее увидеть работу любимых актеров. Посмотрела на одном дыхании с большим удовольствием!»,

«Посмотрел с удовольствием. Особенно понравились очень динамичные первые полчаса и масштабный, хоть и подзатянутый финал. Рекомендую»,

«Фильм шикарны. Очень понравился, все актеры сыграли бесподобно».

А вот поклонники новеллы нашли, за что поругать фильм:

«Будто бы немного недоделано и по-корейски затянуто. Плохо передана атмосфера и некоторые типажи героев, бои».

Выходит, знакомые с оригиналом зрители все же заметят расхождения, и, возможно, для кого-то сюжетная линия фильма окажется минусом. Ну, а типажи и графика — дело вкуса, так что дать шанс картине все равно стоит.

Тем более что русскоязычная аудитория оценила ее неплохо — на 7.4 балла на Кинопоиске.

Итог

Перед нами вполне зрелищный блокбастер, который отлично справляется со своей задачей — развлечь и захватить с первой минуты. Да, фанаты книги заметят сокращения, но для всех остальных это идеальный повод провести выходные с динамичным и стильным кино.

А уже после сеанса можно начать знакомство с оригинальной новеллой, которая покорила миллионы.

