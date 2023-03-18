Связи «с нужными людьми» не помогли: последние дни Верки-модистки повергнут в шок

Людмила Давыдова запомнилась советским зрителям по фильму «Место встречи изменить нельзя», где она перевоплотилась в Верку-модистку. Судьба этой красивой и талантливой актрисы сложилась весьма печально.

Во второй половине жизни Давыдову словно преследовал злой рок, ведь изначально у Людмилы было все, что могло ей гарантировать счастье и успех. Она родилась в семье офицера КГБ и с детства не знала ни в чем отказа. Свой актерский путь Людмила начала еще в школе, когда состояла в драматическом кружке. Будучи студенткой она получила роль в картине Искры Бабич «Первое свидание» и блестяще с ней справилась. Вскоре артистка вышла замуж за Андрея Ладынина, отпрыска Ивана Пырьева. Но этот брак быстро распался.

Следующим избранником Людмилы стал легендарный режиссер Валерий Усков. Однако и эти отношения быстро рухнули. Затем последовала череда еще нескольких браков и карьерный крах — артистке не помогли даже знакомства и блат в актерской среде. У Людмилы началась депрессия, которую не мог вынести ни один из супругов.

Последние годы жизни актриса провела в доме для душевнобольных. В 57 лет она ушла из жизни в полном одиночестве.