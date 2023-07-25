Связи отца не помогли: карьера дочери Лепса внезапно закончилась
Девушка мечтала стать певицей.
Ева Лепс, наследница знаменитого музыканта, появилась на свет зимой 2002 года. Девушка решила пойти по стопам папы и занялась музыкой. Но ее карьера оказалась совсем недолгой.
Так, в 2017 году девушка в составе группы COSMOS girls впервые оказалась на сцене. Коллектив, продюсером которого выступил сам Лепс, представил несколько композиций и не раз оказывался на музыкальных фестивалях, а число их поклонников раз от раза становилось все больше. Однако не так давно стало известно, что группа прекратила свое существование и больше не будет выпускать новые песни.
Ни Лепс, ни его дочь пока никак не прокомментировали неожиданную новость. Артист, как пишут «Дни.ру» лишь отметил, что его не заботит судьба дочери и ее финансовое благополучие. А ведь девушка осталась без работы.
«Это меня не волнует», — признался Григорий Лепс.