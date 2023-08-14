Связавшуюся с экс-уголовником дочь Маликова ждет суд: вот что произошло

У наследницы Дмитрия Маликова обнаружились проблемы с законом. На дочку артиста подали в суд. Все дело в бизнесе Стефании Маликовой, который она открыла еще в прошлом году.

Пошив эксклюзивных коллекций одежды сразу пошел не очень успешно. Даже громкий лейбл «Дрессбайстеша» не привлек внимания покупателей и не создал ажиотаж. Выручка за год составила порядка 10 млн рублей, хотя вложено было больше: убытки понесли практически на 1,5 млн.

За пошив моделей для Стефании Маликовой отвечал индивидуальный предприниматель из Калуги. Как выяснилось, у мужчины в прошлом была не самая кристальная репутация: он отбывал срок в тюрьме за хранение наркотических средств.

После выхода на свободу экс-уголовник решил начать жизнь с чистого листа и основал честный бизнес. Вот только сотрудничество с Маликовой вышло ему боком: теперь мужчина обвиняет дочку звезды в том, что она должна ему 136 тысяч рублей. По этому поводу он и подал иск в суд. Сама бизнесвумен пока никак не прокомментировала доводы делового партнера.