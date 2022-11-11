Связавшийся с сектой советский Брюс Ли обрек себя на страшную участь

В 80-е популярного актера Талгата Нигматулина называли советским Брюсом Ли. Артист стал примером для подражания, ведь до него на экране никто не демонстрировал ничего подобного.

Трудолюбию и целеустремленности Нигматулина можно было только позавидовать. Будущий актер занимался боевыми искусствами еще со школьной скамьи и в совершенстве освоил приемы карате. Яркая восточная внешность помогла актеру пробить себе путь в кино. Ему давали роли злодеев, с которыми Нигматулин мастерски справлялся.

Бешеную популярность ему принес остросюжетный фильм «Пираты XX века», где актер перевоплотился в Салеха. Все боевые сцены он отыгрывал сам без помощи каскадеров. Никто не мог и подумать, что скоро Нигматулина не станет.

Актер был глубоко верующим человеком и увлекался духовными практиками. Кумир миллионов мальчишек попал в известную тогда секту «Четвертый путь». Однажды между участниками произошел раскол, когда часть из них отказалась платить взносы. Лидер секты Абай Борубаев приказал Нигматулину вытрясти с них деньги насильно, однако актер отказался. После этого его избили пятеро членов «Четвертого пути». Артиста истязали восемь часов, и он даже не пытался сопротивляться. Нигматулин скончался от полученных травм в возрасте 35 лет.