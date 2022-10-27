Связаться невозможно: результаты поиска Татьяны Дорониной обернулись печаьным финалом

Коллеги переживают за благополучие Татьяны Дорониной, которой в этом году исполнилось 89 лет. В свой день рождения артистка так и не пообщалась с актерами МХАТа. Ранее сообщалось о том, что знаменитость пребывает в одном из санаториев в Барвихе, но в Сеть просочилась информация, согласно которой, звезду оттуда уже увезли.

По слухам, актриса без своего согласия попала в дом престарелых, куда ее отдали под предлогом того, что это необходимая и временная мера, возникшая из-за того, что в квартире Дорониной идет ремонт. Между тем поиски знаменитости пока не дают никаких результатов — связаться с ней невозможно.

Однако корреспондентам портала PROZVEZD удалось взять комментарий соседки знаменитости, которая лишь подтвердила худшие опасения. По ее словам, Татьяна Васильевна действительно никогда не планировала жить в доме престарелых и имела финансовую возможность воспользоваться услугами профессиональной сиделки, однако чужие люди решили по-своему распорядиться судьбой Дорониной.