Связано с СССР: эта простая вещь под страхом смерти запрещена школьницам из Японии, и неспроста

В Советском Союзе существовал жесткий «дресс-код» в школах – все ученики обязаны были носить форму. У мальчиков предполагались брюки, а у девочек – юбки. Не отстает от СССР и страна восходящего солнца.

В Японии школьники также обязаны носить школьную форму, а девочкам нельзя появляться в стенах учебного заведения в штанах.

В стране даже регламентирована длина школьных юбок: в провинции подол юбки не может быть выше, чем на 25 см от колена, в столице – на 20.

Так же, как и советские девочки, японские школьницы не могут прийти на учебу на каблуках. Прически должны быть строгими и аккуратными, а за смену цвета волос будет ждать строгий выговор – впрочем, как и за яркий маникюр или косметику.